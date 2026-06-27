Аналитик предрек резкое подорожание сахара в мире из-за Эль-Ниньо

Явление Эль-Ниньо может погубить урожай сахарного тростника в Индии, и экспорт придется ограничить. Затем мировые цены резко поднимутся, заявил РИА «Новости» директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

«Юго-западный муссон, который в Индии называют „настоящим министром финансов“, в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз», — сказал он.

По его словам, производство сахара в Индии может сократиться на три-восемь миллионов тонн в годовом исчислении. Если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет оперативно нарастить поставки, мировые цены пойдут вверх.

Всемирная метеорологическая организация ранее зафиксировала рекордное повышение температуры из-за феномена Эль-Ниньо.