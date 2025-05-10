Стало известно, как папу римского Льва XIV дразнили в детстве

Будущий папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника, поэтому братья часто его дразнили из-за увлечения религией. Об этом в интервью The New York Times рассказал старший брат понтифика Луи Прево.

По словам мужчины, его брат в детские годы не любил притворяться ковбоем или грабителем банков. Он всегда был миротворцем.

«Мы часто дразнили его: „Ля-ля-ля, ты будешь Папой римским“, — поделился Луи Прево.

При этом мужчина признался, что его шокировало новость об избрании его брата главой католической церкви.

Луи Прево добавил, что может только догадываться, каким папой римским он станет, но предположил, что Лев XIV окажется похож на покойного понтифика Франциска. Хотя будет все же более консервативным, не таким либеральным, как его предшественник.

Церемония интронизации папы римского Льв XIV запланирована на 21 мая. Новоизбранный понтифик уже провел первую мессу своего папства в Сикстинской капелле, сообщало радио Sputnik.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил понтифика Льва XIV, отметив, что его имя отсылает к святителю Льву Великому, защищающего единство веры.