Стало известно, как Макрон оценил результаты выборов во Франции

Figaro: Макрон не станет обращаться к французам после выборов в парламент

Фото: РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку первым итогам второго тура досрочных парламентских выборов. Его коалиция заняла второе место, уступив альянсу левых, сообщило AFP.

«Макрон призвал к „осторожности“ при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому можно поручить сформировать правительство», — отметили в сообщении.

В издании отметили, что французский лидер остался доволен тем, что центральный блок до сих пор «жив» и у власти. Также Макрон решил не выступать с обращением к нации по итогам состоявших досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Президент Франции «хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте» и после этого принять необходимые решения.

Парламент Франции остался без доминирующей партии. В ходе выборов ни одна из трех политических сил не набрала большинство голосов.

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Одна из ступеней к системе Оруэлла. Чего ждать от выборов во Франции

Скандал на выпускном в Нальчике. Кто отказался встать во время гимна в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте