Стало известно, как Израиль выследил аятоллу Хаменеи в Тегеране

Израиль несколько лет назад взломал дорожные камеры в Тегеране и благодаря этому знал, где находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, Израиль перед убийством вывел из строя телефонные вышки в районе правительственного дворца, чтобы никто не мог позвонить охране аятоллы и предупредить об опасности.

При этом ранее член палаты представителей от Республиканской партии Майк Тернер со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Хаменеи не планировали убивать, его гибель была случайностью.