Стало известно, как американцы относятся к операции в Венесуэле

Большинство граждан США не увидело четких планов Вашингтона по Венесуэле, показал общенациональный опрос. Об этом сообщили социологи компаний CBS и YouGov, опросившие более двух тысяч взрослых американцев.

Целых 70% респондентов заявили, что администрация президента США Дональда Трампа не объяснила свои цели относительно латиноамериканской страны. Лишь 30% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

При этом 59% американцев считают основной причиной вмешательства доступ к венесуэльской нефти. Среди целей расширение влияния США в регионе видит больше половины респондентов — 51%.

Только 38% граждан верят, что США борются с наркотрафиком. При этом 62% опрошенных выступили за незначительный контроль или его полное отсутствие над Венесуэлой.

Лишь 11% американцев поддержали идею установления значительного контроля Вашингтона над этой страной. Опрос проводился с 5 по 7 января, его погрешность составила около 2,4 процентного пункта.

Ранее Трамп сообщил, что венесуэльцы будут закупать только американские товары на деньги от нефтяной сделки. Он назвал это «мудрым выбором» для народов Венесуэлы и США.