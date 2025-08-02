Стало известно имя виновника перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми взял на себя ответственность за ссору украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме 28 февраля. Об этом он заявил в беседе с The Guardian .

По его словам, причиной столь напряженного диалога между главами двух стран стала недостаточная подготовка со стороны делегации Украины. Однако Лэмми считает, что он мог повлиять на ситуацию.

«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я чувствовал себя виноватым», — сказал глава британского МИД.

Ранее стало известно, что Трамп неоднократно называл Зеленского «плохим парнем». По информации американских СМИ, глава Соединенных Штатов испытывает особенную враждебность по отношению к своему украинскому коллеге.