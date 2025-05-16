Стало известно, что обсуждали на встрече Рубио с представителями Турции и Украины

Во время встречи с госсекретаря США Марков Рубио, руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Турции Хакана Фидана в Стамбуле участники обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, ее процитировало РИА «Новости».
«Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию», — сказала она.
Трехсторонняя встреча Турции, США и Украины прошла в Стамбуле перед началом российско-украинских переговоров. Диалог продлился больше часа.