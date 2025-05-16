Стало известно, что обсуждали на встрече Рубио с представителями Турции и Украины

Рубио обсудил с эмиссарами Украины и главой МИД Турции пути к урегулированию

Во время встречи с госсекретаря США Марков Рубио, руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Турции Хакана Фидана в Стамбуле участники обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, ее процитировало РИА «Новости» .

«Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию», — сказала она.

Трехсторонняя встреча Турции, США и Украины прошла в Стамбуле перед началом российско-украинских переговоров. Диалог продлился больше часа.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были состояться накануне, 15 мая. Российская делегация ожидала визави с утра, но несмотря на это встречи не состоялось.