Стало известно, что Гор обещал Ельцину по вопросу расширения НАТО в 1994 году

Гор обещал Ельцину проводить расширение НАТО только после консультаций с Россией

Фото: РИА «Новости»

В Архиве национальной безопасности США опубликовали рассекреченные документы, касающиеся отношений России и НАТО, сообщило РИА «Новости». В них появились сведения о переговорах вице-президента США Альберта Гора и президента России Бориса Ельцина в 1994 году по поводу расширения Североатлантического альянса.

Согласно обнародованным материалам, Гор обещал Ельцину, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с российской стороной.

«НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами», — процитировал Гора работавший в то время заместителем госсекретаря США Строуб Толботт.

Подписанный в 1997 году основополагающий акт о партнерстве России с НАТО Ельцин назвал «вынужденной мерой». Это продемонстрировало сложность отношений между РФ и альянсом.

В среду, 9 июля, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что итоговые решения, которые примут на  предстоящем саммите НАТО, не будут гарантировать Украине членство в блоке.

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