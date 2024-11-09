Стало известно, чем займется Камала Харрис после поражения на выборах
Newsweek: Харрис хочет возглавить Калифорнию или стать судьей Верховного суда
Кандидат от демократов Камала Харрис после поражения на президентских выборах может побороться за должность главы Калифорнии или судьи Верховного суда. Об этом сообщило издание Newsweek.
У Харрис есть шанс на судебную карьеру, поскольку она получила степень доктора права. До 2017 года она была генпрокурором своей родной Калифорнии. Предположительно, политик займет место 70-летней Сони Сотомайор, которую давно призывают уйти на пенсию по состоянию здоровья.
За должность губернатора она сможет побороться в 2026 году, когда истекут полномочия нынешнего главы штата Гэвина Ньюсома.
Кроме того, издание не исключило, что в 2028 году Харрис снова поборется за должность президента США, хотя сегодня ее позиции смотрятся неубедительно.
Ранее она официально признала поражение на выборах и поздравила Трампа с победой.