Стало известно, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме

Делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским должна была посетить обед с Дональдом Трампом в воскресенье, но покинула страну. Меню в социальной сети X раскрыл заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Гостей собирались угощать зеленым салатом с помидорами, спаржей и капустой. В качестве основного блюда приготовили запеченную с розмарином курицу. На десерт предполагали подать ассорти из ягод, крем-брюле и цитрусовое печенье.

«Обед с президентом и его прекрасной командой состоялся днем. В 13:30 президент Трамп из-за наличия свободных мест пригласил еще несколько членов команды», — написал Скавино.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 28 февраля, в какой-то момент переговоры переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от президента Украины уехать, стороны отменили обед, подписание сделки по редким металлам и совместную пресс-конференцию.