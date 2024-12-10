«Стали мишенью». Американский сенатор выступил со срочным призывом по Сирии

Американский сенатор Рэнд Пол обратился к властям с призывом о срочном возвращении военных США из Сирии. Он написал об этом в социальной сети Х .

Рэнд Пол, сенатор от Республиканской партии, указал, что США необходимо прекратить участвовать в сирийском конфликте.

«Это не наша борьба», — пояснил политик.

Пол считает, что война в Сирии столкнула исламистов с социалистическими курдами и «иранскими марионетками». Нынешнее присутствие американских солдат на сирийской территории на данный момент сдерживающим фактором не является, добавил сенатор.

«900 американских солдат, разбросанных по Сирии, стали мишенью», — пояснил политик.

США держат в Сирии военный контингент с 2014 года. В воскресенье, 8 декабря, власть в стране взяли повстанцы. В тот же день американская авиация нанесла серию ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Позднее в Пентагоне заявили, что американская сторона сохранит военное присутствие на востоке страны. При этом пресса сообщала, что падение режима Башара Асада застало США врасплох.