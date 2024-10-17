Стали известны возможные причины смерти экс-музыканта One Direction

TN: у музыканта Пейна после падения открылось внутреннее и внешнее кровотечение

У бывшего музыканта группы One Direction Лиама Пейна после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе открылось внутреннее и внешнее кровотечение, что и привело к смерти. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN .

По предварительным данным, Пейн при падении сломал основание черепа и погиб на месте. В его номере нашли следы неизвестного вещества. Предположительно, музыкант был в наркотическом опьянении. Ему был 31 год.

Незадолго до происшествия менеджер отеля звонил в полицию и сообщал, что некий агрессивный мужчина, вероятно, пьяный или под наркотиками, устроил дебош.

Пейн выступал в группе с 2010 по 2016 годы, после чего она распалась, а музыкант начал сольную карьеру. Он был в разводе, у него остался шестилетний сын.