Маск предрек Европе вымирание из-за низкой рождаемости

Европа вымрет, если уровень рождаемости не изменится. Об этом в соцсети Х написал американский миллиардер Илон Маск.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал предприниматель.

Таким образом Маск прокомментировал сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел демографическую статистику Шотландии. Он отметил, что в этой стране на 34% больше смертей, чем рождений. Ли назвал это демографическим коллапсом.

На Украине рождаемость ниже смертности в 10 раз. В Верховной раде отметили плохую демографическую обстановку в стране, одной из причин назвали сумасшедший отток молодежи. При этом депутаты признали, что попытки удержать молодых людей на родине проблему увеличения населения не решают. Улучшение демографии назвали «большим вызовом» после окончания военного положения.