Стали известны планы Сирии по вооруженным группировкам страны

Фактический лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани пообещал распустить все действующие в стране вооруженные группировки. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Syria TV .

Абу аль-Джулани пояснил, что новое руководство Сирии намерено отказаться от «революционного менталитета». По его словам, повстанцы сформируют государство, основанное на законах.

«Нашим приоритетом сейчас является удовлетворение основных потребностей людей и работа над достижением более стабильного и справедливого будущего», — сказал лидер повстанцев.

Затем он пообещал, что в республике не останется оружия, которое будет находиться вне контроля государственных структур. По его словам, все сирийские вооруженные группировки получат приказ о роспуске. Когда это произойдет, Абу аль-Джулани не уточнил.

Неделю назад, 8 декабря, исламистские боевики, оппозиционные режиму Башара Асада вошли в столицу Сирии Дамаск и захватили власть. Уже 10 декабря главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир, он останется на этом посту до марта 2025 года. Лидер оппозиции ранее рассказывал и об отношениях с Россией.