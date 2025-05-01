Белый дом прокомментировал сделку с Украиной по минералам

Белый дом: сделка по минералам с Украиной демонстрирует стремление США к миру

С самого начала президент США Дональд Трамп заявил о своем желании завершить конфликт на Украине. Подписанное соглашение по недрам подтверждает его стремление к долгосрочному миру. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечен в процесс достижения действительно прочного мира», — процитировало ее РИА «Новости».

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о том, что между Вашингтоном и Киевом была заключена договоренность о природных ресурсах. В рамках этого соглашения планируется создание инвестиционного фонда на территории Украины, управление которым будет осуществляться совместно, а взносы — распределены в равных долях между сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что, если сделка по минералам сорвется, его ждут «большие проблемы».

США настаивали, чтобы Украина подписала соглашение, гарантирующее им первоочередное право на участие в программах по добыче ресурсов. Полученная прибыль должна пойти на покрытие расходов, связанных с военной помощью, которую Вашингтон оказывает Киеву.