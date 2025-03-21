Лавров раскрыл интересную деталь переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Переговоры между делегациями России и США, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, проходили без предварительной подготовки. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Сергей Лавров: „Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному“» на телеканале «Звезда» .

Лавров отметил, что президенты России и США созвонились по инициативе Дональда Трампа.

«Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а [экс-президент США] Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам», — рассказал российский министр.

В ходе телефонного разговора американский президент предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде. Российская делегация вылетела в столицу Саудовской Аравии через три дня после разговора, без двусторонней подготовки, отметил Лавров. Каждая «команда» готовилась самостоятельно.

Вторая встреча в Эр-Рияде пройдет в эти выходные, российская делегация отправится в Саудовскую Аравию в воскресенье. Обратно дипломаты планируют вернуться во вторник.