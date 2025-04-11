Стали известны итоги встречи России и США в Стамбуле

Заявления России и США по итогам прошедших в Стамбуле переговоров показали наличие у сторон политической воли, необходимо подкрепить их результатами. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

«Какие-либо конкретные выводы делать пока рано, но заявления сторон показывают наличие необходимой политической воли и позитивный настрой. В переговорный процесс мы не вмешиваемся. Будет хорошо, когда переговоры принесут конкретные результаты», — сообщил источник.

После встрече с американскими дипломатами в Стамбуле глава российской делегации Александр Дарчиев отмечал, что переговоры прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в вопросе нормализации работы дипломатических представительств обеих стран.

Ранее стали известны договоренности России и США по дорожной карте в Стамбуле.