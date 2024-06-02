Стали известны главные поставщики мороженого в Россию

Больше всего мороженого за первые три месяца 2024 года привезли в Россию из Казахстана и Южной Кореи. На них пришлось около 90% всех поставок, сообщило РИА «Новости» .

Самым главным поставщиком стал Казахстан, он отправил в Россию мороженого на 2,3 миллиона долларов. На втором месте — Южная Корея, из которой прибыло лакомства на 1,2 миллиона долларов.

«На эти две страны пришлось 88% всего импорта России от общих за январь–март 3,9 миллиона долларов», — написали авторы материала.

Белоруссия не стала раскрывать свои данные. Но в 2022 году страна доставила десертов на два миллиона долларов. При таких объемах, отметили журналисты, республика могла оказаться в лидерах и сейчас.

Мороженое — одно из любимых лакомств россиян. Особенно этот продукт популярен летом, когда хочется охладиться в изнуряющую жару. Однако есть слишком много морожено нельзя из-за его калорийности, предупредила диетолог Анжелика Дюваль. В день лучше съедать только одну порцию, а также лучше обращать внимание на натуральный продукт.