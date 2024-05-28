Врач Дюваль посоветовала ограничиться одной порцией мороженого в день из-за его калорийности
Диетолог Анжелика Дюваль посоветовала съедать только одну порцию мороженого в день. Об этом сообщил сайт NewsInfo.Ru.
Врач напомнила, что всего один стаканчик может содержать до 400 калорий. Для их сжигания потребуются два часа качественного физического труда, добавили «Известия».
Эксперт также посоветовала обращать внимание на натуральный продукт. Стоит избегать изделий с большим количеством красителей, консервантов и эмульгаторов.
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