Стали известны детали тревожного звонка Байдена Путину в 2021 году

Экс-глава Белого дома Джо Байден весной 2021 года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь, что тот скоро начнет боевые действия против Украины. Об этом сообщила газета The Guardian .

Он получил разведданные, что российский лидер во время послания Федеральному собранию 21 апреля якобы объявит Украине войну, и тут же попросил организовать звонок в Кремль. Однако речь оказалась гораздо менее воинственной, чем предполагалось, и Байден успокоился.

В ноябре того же года американский президент снова получил разведданные о якобы готовящемся нападении и отправил в Москву главу ЦРУ Ричарда Бернса, чтобы тот объяснил Путину последствия, но глава государства не принял его лично, беседа прошла по телефону.

В разговоре российский лидер напомнил, что недалеко от Черного моря находится американский военный корабль, с которого теоретически можно было бы поражать цели в России.

«Разговор, как и три словесные пикировки с высокопоставленными российскими офицерами госбезопасности, прозвучал для Бернса зловеще. Он покинул Москву намного более встревоженным, чем приезжал, и доложил президенту о своих предчувствиях», — пишет автор статьи.

Кроме того, он утверждает, что во время переговоров в Женеве летом того же года Путин почти не упоминал Украину. По его мнению, российский лидер уже тогда принял решение.

Ранее сам Путин не исключал, что не начал бы специальную военную операцию, если бы в Белом доме тогда был не Байден, а Дональд Трамп.