Пентагон сообщил о переговорах главы Генштаба Герасимова с американским коллегой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов по телефону обсудил несколько вопросов в сфере безопасности с председателем главы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном. Стороны также обсудили ситуацию на Украине, сообщил каналу ABC официальный представитель КНШ Джерил Дорси.

Это был первый разговор между сторонами после вступления Брауна в должность, отметил Дорси.

«Браун согласился не объявлять о беседе заранее по запросу генерала Герасимова», — сказал он.

По данным телеканала, стороны якобы также затронули темы применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и разрешении администрации Джо Байдена на применение высокоточных ударов по территории России со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа подготовила три плана урегулирования конфликта на Украине.