Модельеры из 67 регионов России подали заявки на конкурс дизайна адаптивной одежды

В Москве состоялось ключевое совещание оргкомитета международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». На площадке ВЭБ.РФ собрались представители власти, бизнеса и творческой элиты, чтобы обсудить перспективы развития социально значимого проекта.

В этом году организаторы получили 286 заявок на участие в конкурсе из 67 регионов России и семи стран мира.

«Проект „На крыльях“ всего за три года вырос из региональной инициативы в Кузбассе в международный конкурс», — пояснила статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Особой популярностью среди кандидатов пользуются номинации «Повседневный комфорт», «Национальный костюм» и «Мирный образ защитника Отечества». В финал вышли 80 работ, а 41 модель примет участие в специальной выставке.

«Дизайнеры не просто придумывают новую одежду. Их творческий, созидательный подход делает жизнь людей вокруг более комфортной и гармоничной», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

Особое внимание в рамках проекта уделяют поддержке ветеранов специальной военной операции. Фонд «Защитники Отечества» планирует обеспечить их специальными комплектами адаптивной одежды для разных жизненных ситуаций — от повседневной носки до спортивных занятий.

Международный резонанс проекта подтвердила участница из Нигерии, модный иллюстратор и креативный директор «Дома Даачи» Чиньер Джойс Нвагву.

«Я убеждена: каждый человек вне зависимости от его состояния, полученных травм и инвалидности должен иметь возможность красиво и стильно одеваться. В этом вижу свою миссию», — отметила она.

Кульминацией конкурса станут мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума 17–19 июня, включая выставку в Эрмитаже и гала-показ под руководством дизайнера Дениса Симачева.

«Конечно, я применю все свои знания и опыт, включая опыт экспертизы проведения международных шоу-показов одежды, и мы попробуем сделать то, что запомнится как зрителям, так и участникам», — пообещал модельер.