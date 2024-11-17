Стала известна реальная причина, по которой израильский лидер не смог попасть в Турцию

Президент Израиля Ицхак Герцог не прилетел в Баку, где его ждали в качестве участника в климатическом саммите ООН (СОР-29), из-за закрытия Турцией воздушного пространства для самолета израильского лидера. Об этом сообщили источники газеты Milliyet .

Вчера вечером власти Израиля заявили, что полет Герцога отменили из «соображений безопасности». Однако по данным журналистов, настоящей причиной стал отказ Турции разрешать президентскому лайнеру пересекать ее воздушное пространство.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в Брюсселе заявил, что израильская армия добилась военных целей в борьбе против ХАМАС. Американский политик призвал завершить конфликт.

До этого «Хезболла», которое базируется в Ливане, заявила о готовности следовать положениям резолюции ООН о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Представители движения отметили, что это возможно, только если Бейрут включат в мирные инициативы по сектору Газа.