Блинкен заявил, что Израиль добился целей операции против ХАМАС

Блинкен заявил, что время для завершения конфликта Израиля и ХАМАС пришло

Ashley Chan/Keystone Press Agency
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль добился военных целей в борьбе против палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».

«Израиль… добился целей, которые он перед собой ставил… пришло время завершить конфликт», — сказал госсекретарь Соединенных Штатов.

Недавно движение «Хезболла», которое базируется в Ливане, выразило готовность следовать положениям резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идет о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Представители движения уточнили, что это возможно, только если Бейрут включат в мирные инициативы по сектору Газа.

Политолог Евгений Михайлов предупредил, что евреи в Европе находятся в большой опасности. На это, по его словам, указывает недавнее нападение на израильских болельщиков в Амстердаме.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте