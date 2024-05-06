Спикер Госдумы предрек Европе новый миграционный кризис из-за украинцев | 360°

Мир 06 мая 2024, 07:31 Спикер Госдумы предрек Европе новый миграционный кризис из-за украинцев Володин: проблема украинских беженцев вызовет в Европе миграционный кризис Unsplash

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Власти стран Евросоюза вынуждены бездействовать в вопросе приема украинских беженцев. Их содержание оказалось затратным, но в случае выдворения уклонистов начнутся беспорядки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис», — заявил он.

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Вячеслав Володин заявил, что перед европейскими правительствами встала серьезная дилемма — ответить на требование Украины и выдворить ее граждан призывного возраста на родину или оставить их на своей территории, но тратить на поддержку большие деньги. Он сообщил, что одна только Германия направила на их содержание 23,68 миллиарда евро, а Польша — 22,17 миллиарда.

В Европу уехали 4,3 миллиона украинцев, в том числе 1,27 миллиона в Германию. Вячеслав Володин предупредил, что выдворение такого количества людей приведет к беспорядкам. Спикер Госдумы заявил, что из-за этого власти вынуждены бездействовать.

МИД Польши предупредил о новой волне украинских беженцев. Замминистра Анджей Шейна заявил, что зона боевых действий сместится на запад, и в Европу приедут миллионы человек.