Стала известна дата выхода пятой части «Шрека»

Пятая по счету часть анимации «Шрек» выйдет 1 июля 2026 гола в Соединенных Штатах. Об этом сообщила киностудия DreamWorks в социальной сети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», — указали в публикации.

Героев все так же озвучат голливудские актеры. Голосом Майка Майерса заговорит сам Шрек. Осла озвучит Эдди Мерфи, а Фиону — Кэмерон Диас. Новость о запуске очередного мультфильма киностудия сопроводила промороликом. На нем под звуки знаменитой песней All Stars группы Smash Mouth появляется цифра пять с ушами, как у Шрека.

Актер Эдди Мерфи в беседе с порталом Collider сообщил, что специалисты вовсю работают над созданием новой части мультфильма. Однако он говорил, что выпуск пятого «Шрека» ожидается в следующем году. Сам Мерфи уже успел записать некоторые реплики из первого акта.