Стало известно, когда выйдет «Шрек 5»

Актер Эдди Мерфи заявил, что «Шрек 5» выпустят в 2025 году

Специалисты уже активно работают над созданием пятой части мультфильма «Шрек». Ее выпуск ожидают в следующем году, сообщил порталу Collider актер Эдди Мерфи.

По словам озвучившего Осла артиста, он уже успел записать фразы своего персонажа из первого акта для новой части мультфильма. Создатели приступили к работе над проектом в начале этого года, а релиз наметили на 2025 год.

Мерфи также анонсировал подготовку спин-оффа об Осле. К его съемкам приступят после запуска «Шрека 5».

Премьера мультипликационной картины о великане-людоеде и его закадычном друге Осле состоялась 23 года назад. «Шрек» стал самым кассовым релизом 2001 года. Он удостоился премии «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

По словам продюсера франшизы Кристофера Меледандри, работа над продолжением «Шрека» вызвала у актеров большой энтузиазм. Созданием пятой части занимается американская студия DreamWorks Animation.