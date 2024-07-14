Стала известна дата подписания соглашения о безвизе в Таиланд для россиян

Таиландский премьер Сеттха Тхависин подпишет соглашение о 60-дневном безвизовом режиме для россиян уже 15 июля. Расширение списка стран с безвизом согласовало МВД страны, сообщила газета Bangkok Post .

«Иммиграционная полиция и органы безопасности приняли эффективные меры, и они хорошо реализуются. Я считаю, что эти меры принесут пользу в долгосрочной перспективе», — отметил Тхависин.

В список стран, для граждан которых установят безвизовый режим, помимо России, также включили Бутан, Казахстан, Китай, Колумбию, Монголию, Хорватию, Индию, Папуа — Новую Гвинею и другие.

Ранее АТОР подтвердила, что Таиланд остается одним из самых популярных направлений для туризма среди россиян. Свое предпочтение путешественники также отдают Египту и Турции. По данным компании «Ренессанс Страхования», около 28% россиян планируют потратить на отдых семьи свыше 200 тысяч рублей. О решении отложить на отпуск от 300 до 400 тысяч рублей высказались еще 24% респондентов.