АТОР: среди российских туристов спрос на Египет за год увеличился на 25%

В текущем году Египет стал более популярным направлением для летнего отдыха среди россиян, при этом интерес к его курортам возрос на 20-25% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщил НСН со ссылкой на АТОР.

По прогнозам специалистов, 2024 год обещает стать рекордным для Египта по числу отдыхающих за последние годы. В рейтинге продаж туристических компаний старана заняла второе место, уступая лидерство Турции, которая традиционно популярна летом.

Согласно исследованию, проведенному компанией «Ренессанс Страхования», около 28% россиян планируют потратить на отпуск за границей свыше 200 тысяч рублей. Еще 24% — заявили о намерении выделить на отдых от 300 до 400 тысяч рублей, 6% — предусмотрели бюджет от 400 до 500 тысяч рублей, а 2% готовы потратить более 500 тысяч рублей.

При этом подчеркивается, что данные расходы рассчитаны на семью в целом. В качестве основных направлений для отпуска в этом году выделяются Турция (31%), Египет (22%) и Таиланд (20%).