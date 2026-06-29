Стал известен срок пуска реактора энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

Загрузка ядерного топлива в реактор и пуск построенного в Турции энергоблока № 1 атомной электростанции «Аккую» в Турции запланированы на осень 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, АЭС уже в июле выйдет на так называемую горячую обкатку. Если эти работы подтвердят надежность систем и оборудования реакторной установки в проектных режимах, то топливо начнут грузить осенью.

Первую АЭС в Турции строят с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого составит 1200 мегаватт.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар отмечал, что все четыре энергоблока «Аккую» могут ввести в строй в 2028 году. АЭС закроет сразу 10% всех потребностей республики в электроэнергии.