Глава Минэнерго Турции раскрыл сроки запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»

Глава Минэнерго Турции: первый энергоблок «Аккую» могут запустить в 2025 году

Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом рассказал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. Его процитировала газета Aksam .

«Первый энергоблок АЭС „Аккую“ планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, все четыре — к 2028 году. После полного введения в строй АЭС она сможет удовлетворить 10% потребностей Турции в электроэнергии», — отметил министр.

Как подчеркнул Байрактар, использование АЭС в Турции позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 30 миллионов тонн в год. Это важно не только для обеспечения энергетической безопасности республики, но и для борьбы с изменением климата, добавил министр.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что «Аккую» — самая крупная АЭС в истории. Как напомнил глава государства, после запуска объекта Турция станет одной из стран — производителей атомной энергии.