Европейская комиссия распространила среди столиц стран Евросоюза план ЕС и США по будущему Украину после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщило издание Politico .

В документе, датированным 22 января, приводится финансовая стратегия до 2040 года. К реализации стратегии планируется приступить после прекращения огня.

Из плана следует, что США и ЕС хотят привлечь до 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на восстановление Украины. Также в документе говорится об ускоренном пути Украины к членству в ЕС.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана США. В них идет речь о подтверждении суверенитета Украины, соглашении о ненападении с Россией и мониторинге на линии соприкосновения.