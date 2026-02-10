Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не хватает политического лидерства, сравнив союз со стадом овец без пастуха. Так он высказался на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата, трансляцию показал местный телеканал ТА3 .

Евросоюз слаб потому, что его мало кто воспринимает всерьез. Крупные державы предпочитают двусторонние переговоры с государствами-членами объединения перед переговорами с представителями Брюсселя.

«Если я говорю, что мы слабы в Европейском союзе, так это и потому, что нам не хватает политического лидерства. Надеюсь, никто не обидится, если я использую выражение, что мы действуем как стадо овец без пастуха», — подчеркнул Фицо.

Это не первое высказывание подобного рода со стороны словацкого премьера. До этого он сравнил ЕС с массажным салоном, которому требуется смена персонала, а не кроватей, чтобы эффективно работать.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер раскрыл последствия антироссийской санкционной политики, ударившей по Европе. В частности, усилилась привязка к США и ускорилась деиндустриализация.