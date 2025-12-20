Выступление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии об итогах 2025 года продемонстрировали его успехи в военной и социальной сферах. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

«Когда президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось», — отметили в материале.

Авторы статьи напомнили, что на Западе пророчили крах российской экономики, поражение в конфликте на Украине и полную политическую изоляцию. Однако все эти прогнозы западных лидеров не оправдались.

В свете последних событий Европа представляется Путину, как «стадо баранов», находящихся в полном беспорядке. Кроме того, с треском провалилась идея канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации замороженных российских активов.

В ходе прямой линии глава государства заявил, что Европа потеряла значительный экономический потенциал, отказавшись от сотрудничества с Россией. По слова Путина, европейская экономика вступила в пору угасания.