Стадия овоща. Трамп указал на опасное состояние Байдена

Действующий президент США Джо Байден в своем нынешнем состоянии близок к стадии овоща. Об этом в интервью миллиардеру Илону Маску заявил кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.

«По моему мнению, Трамп уже близок к состоянию овоща», — сказал он.

Трамп объяснил, что видел фотографии Байдена с отдыха на пляже, на которых он выглядел плохо.

«Это было ужасно, Джо едва ходил. Как будто у нас просто нет президента», — отметил политик.

При этом кандидат подчеркнул, что в случае победы на выборах нынешний вице-президент Камала Харрис станет выглядеть еще хуже, чем Байден.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них примут участие Трамп и Камала Харрис, выдвижение которой поддержал Байден.

Ранее Трамп назвал Камалу Харрис еще более некомпетентной в государственных делах, что Байден.