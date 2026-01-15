СССР назвали непричастным к убийству Кеннеди

Архивные документы подтвердили непричастность Советского Союза к убийству президента США Джона Кеннеди. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Посольство России в октябре 2025 года передали копии на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди конгрессвумен Анне Паулине Луне.

Артизов отметил, что для российской стороны было важно поставить точку в вопросе роли Союза в расследовании убийства.

«Вот эту точку и поставили. Никакого отношения советское руководство к убийству, к теориям коммунистического заговора, не имеет. Документы это показывают. В том числе опубликованные документы о пребывании Ли Харви Освальда в Советском Союзе», — объяснил он.

Ранее стало известно, что переданный США архив содержит 350 страниц.