Россия передала США материалы об убийстве президента Джона Кеннеди

Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы Росархива об убийстве американского президента Джона Кеннеди. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии.

Документы рассекреченных советских документов посол Дарчиев передал Анне Паулине Луне в своей резиденции. Дипломат выразил надежду, что архивные данные редколлегии сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения» прольют свет на давнюю трагедию.

В посольстве заявили, что материалы переданы в рамках дополнительного расследования. Документ содержит 350 страниц.

Конгрессвумен поблагодарила посла за передачу материалов Росархива и отметила, что эти документы имеют огромное историческое значение. Она добавила, что США пытались получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

Ранее американская конгрессвумен заявила, что США и России следует быть союзниками в торговле, а не врагами.