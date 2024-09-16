США завершили вывод войск из Нигера
Африканское командование США подтвердило окончательный вывод войск из Нигера
США окончательно завершили вывод войск из Нигера. Об этом сообщило Африканское командование Соединенных Штатов.
«Эффективное сотрудничество и связь между Вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасное, упорядоченное и ответственное завершение вывода войск без осложнений к взаимно согласованной дате 15 сентября 2024 года», — отметили в пресс-службе командования.
В течение 10 лет армия США обучала военные силы Нигера и участвовала в контртеррористических операциях против «Исламского государства»* в этом регионе.
В Нигере базировались более тысячи военнослужащих США, которые участвовали в борьбе с терроризмом и совместно с местными силами обеспечивали безопасность страны. В 2023 году в Нигере произошел государственный переворот, который Соединенные Штаты признали нелегитимным. После этого правительство Нигера потребовало вывести американский военный контингент.
Ранее глава МИД Танзании Джануари Макамба обвинил США и Запад в попытках восстановить влияние в африканских странах. Он отметил, что страны «пытаются совершить последний рывок в Африку».
* ИГ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещена в России.