США завершили вывод войск из Нигера

США окончательно завершили вывод войск из Нигера. Об этом сообщило Африканское командование Соединенных Штатов.

«Эффективное сотрудничество и связь между Вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасное, упорядоченное и ответственное завершение вывода войск без осложнений к взаимно согласованной дате 15 сентября 2024 года», — отметили в пресс-службе командования.

В течение 10 лет армия США обучала военные силы Нигера и участвовала в контртеррористических операциях против «Исламского государства»* в этом регионе.

В Нигере базировались более тысячи военнослужащих США, которые участвовали в борьбе с терроризмом и совместно с местными силами обеспечивали безопасность страны. В 2023 году в Нигере произошел государственный переворот, который Соединенные Штаты признали нелегитимным. После этого правительство Нигера потребовало вывести американский военный контингент.

Ранее глава МИД Танзании Джануари Макамба обвинил США и Запад в попытках восстановить влияние в африканских странах. Он отметил, что страны «пытаются совершить последний рывок в Африку».

* ИГ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещена в России.