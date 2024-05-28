США и Запад обвинили в попытках восстановить влияние в африканских странах

Бывшие колониальные державы и Запад пытаются восстановить свое влияние в Африке. Об этом заявил глава МИД Танзании Джануари Макамба в беседе с RT .

По его словам, эти государства, особенно США, «прямо сейчас пытаются совершить последний рывок в Африку». Из-за этого американцев начали выгонять из Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

При этом лидеры африканских стран намерены отстаивать свои интересы, независимость и суверенитет, объяснил Макамба.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что решение американской стороны о выводе своего военного контингента из Нигера стало еще одной победой России в Африке. Они написали, что правящие в регионе Сахель военные хунты дистанцировались от Запада и сближаются с РФ. Смена политического курса случилась из-за общей нестабильности в этой части континента.