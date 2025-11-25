США запустят «Миссию Генезис»: что это за проект?

Трамп подписал указ о запуске проекта «Миссия Генезис» в сфере ИИ

Президент США Дональд Трамп распорядился учредить «Миссию Генезис» — национальную инициативу по использованию нейросетей для научных прорывов. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Глава государства уже подписал указ о создании плана. «Миссию Генезис» сравнивают с Манхэттенским проектом, благодаря которому США разработали атомную бомбу.

«Цель того, что Белый дом называет „Миссией Генезис“ — ускорить процесс исследований и научных открытий, анализируя огромные массивы данных в области науки, инженерии, энергетики и здравоохранения федерального правительства, университетов и частного сектора с помощью технологий», — отметил телеканал.

Трамп поручил Министерству энергетики создать интегрированную платформу ИИ, которая объединит суперкомпьютеры страны, федеральные научные базы данных и исследовательские центры. Это будет делаться ради открытий в разных направлениях: от ядерного синтеза до производства полупроводников.

