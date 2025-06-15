США запретят въезд еще 36 странам

Администрация американского президента Дональда Трампа может расширить перечень стран, гражданам которых запретят въезд в США. Об этом со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента сообщила газета Washington Post .

«Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран», — отметило издание.

В перечень включат 25 стран Африки, в том числе Египет, государства Центральной Азии, региона Карибы и Тихоокеанских островов.

Ранее США применили новую классификацию стран, в соответствии с которой будут приниматься решения о выдаче виз. Все государства разделили на три категории. В «красную» вошли Афганистан, КНДР, Сомали, Венесуэла, Куба, Иран и другие — им полностью запретили въезд.

В «оранжевой» категории оказались Россия, Белоруссия, Южный Судан, Лаос, Пакистан. Гражданам этих стран визы будут выдавать состоятельным деловым путешественникам. В «желтую» категорию попали 22 государства. Им дали время, чтобы устранить замечания от США.