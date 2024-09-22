США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

Bloomberg: США решили запретить использование ПО из России и Китая в авто

Министерство торговли США собирается запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств», — написали журналисты.

Они отметили, что главная цель — не дать российским или китайским специалистам возможность отслеживать перемещение автомобилей в Соединенных Штатах. Также новые ограничения помешают усилить влияние китайских компаний на американском автомобильном рынке.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что дешевые авто из Китая грозят вытеснить западные бренды с мирового рынка. Другие производители не смогут предоставить клиентам привлекательные условия, поскольку создание собственных аккумуляторов требует огромных финансовых вложений.