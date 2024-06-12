США запретили предоставлять IT-услуги на территории России

США запретили своим гражданам и компаниям оказывать некоторые IT-услуги в России. Документ об этом подписал глава Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина Брэдли Смит, указ опубликовали на сайте ведомства.

Ограничение распространяется на дизайнерские и консалтинговые услуги в сфере информационных технологий, облачные услуги для ряда категорий ПО и услуги IT-поддержки.

«Запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом из США, услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержке или облачных услуг для соответствующего [ПО] любому лицу, находящемуся на территории [РФ]», — написали в документе.

Запрет начнет действовать с 12 сентября этого года.

Ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что санкции США против оказания IT-услуг в России не отразятся на работе iPhone. При худшем раскладе, у пользователей перестанет работать iCloud.