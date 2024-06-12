Россиянам с iPhone объяснили последствия санкций США против IT-услуг

Санкции США против оказания IT-услуг в России не скажутся на работе iPhone, в худшем случае перестанет работать iCloud. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud», — пояснил Кусков.

Ушедшие из России американские сервисы в большинстве своем имеют отечественные аналоги, отметил эксперт. Однако те компании, которые работают на зарубежных ресурсах, находятся под «дамокловым мечом», заявил Кусков.

США запретили оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.