США замерли в ожидании доклада Дмитриева Путину о поездке в Вашингтон

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон

Соединенные Штаты ждут, когда спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о поездке в Вашингтон. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

Дмитриев последние два дня проводил встречи с чиновниками администрации президента Дональда Трампа в американской столице. В том числе состоялись переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам», — сообщили авторы материала.

На встрече Дмитриева с представителями американского сената в Вашингтоне стороны обсудили возможные условия урегулирования украинского конфликта и требования Путина о прекращении боевых действий.