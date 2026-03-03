США закроют посольство в Кувейте

США закрывают посольство в Кувейте «до дальнейших уведомлений». Все плановые и экстренные консульские услуги приостановили. Информация появилась на сайте диппредставительства.

«В связи с продолжающейся региональной напряженностью посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейшего уведомления», — указано в заявлении.

Дипломатическая миссия обещает сообщить о возобновлении работы позже.

Накануне США закрыли посольство в столице Бахрейна Манаме. В представительстве объяснили свое решение напряженной ситуацией в регионе.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изначально ожидал, что она продлится около месяца, но не исключил вариант, что конфликт может затянуться.