Объем контрактов на военные перевозки увеличили в США

После заявлений американского президента Дональда Трампа о поставках военной помощи Украине в Пентагоне приняли решение о расширении военных перевозок. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте Министерства обороны США.

«Модификации контрактов оцениваются в 750 миллионов долларов, в результате чего совокупная стоимость соглашений достигает 1,525 миллиарда долларов», — сообщили представители Пентагона.

Судя по тексту сообщения, изменения произошли с заключенными ранее контрактами с 24 транспортными компаниями, выполняющими работы по международным морским и мультимодальным перевозкам под управлением Транспортного командования США. Финансирование будет действовать год — с 1 сентября текущего года по 31 августа 2026-го.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил о том, что Чехия не будет принимать участие в закупке странами — членами НАТО американского оружия на нужды Вооруженных сил Украины.