«Очень близки». В США заявили о возможности встречи Путина и Зеленского

Axios: в США считают, что близки к встрече Путина и Зеленского

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в столице ОАЭ дают возможности для встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. Такое заявление сделало издание Axios .

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского. <…> Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — привело издание слова одного из участников американской делегации.

Накануне завершилась трехсторонняя встреча в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в подведении итогов переговоров заявил, что Россия, США и Украина договорились продолжить консультации по урегулированию конфликта.

Американские чиновники рассказали, что переговоры были продуктивными, стороны начали сближать позиции по ключевому вопросу — территориальному. Среди тем были Донбасс и Запорожская АЭС.

Следующая встреча запланирована на 1 февраля.