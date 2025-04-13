США заявили о начале «мягкого диалога» с Китаем по вопросам торговли

Лютник: между США и Китаем начался «мягкий диалог» по вопросам торговли

Между США и Китаем начался «мягкий диалог» по вопросам торговли через посредников. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил американский министр торговли Говард Лютник.

«Я бы сказал, что у нас происходят мягкие заходы через посредников», — ответил он на вопрос о взаимодействии с Китаем по теме торговли.

Лютник добавил, что правительство США ожидает, что американский президент Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин разберутся с нынешними противоречиями.

«Мяч у Дональда Трампа. Он знает, как иметь дело с председателем Си, как играть в эту игру», — сказал он.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт добавил, что начал зарождаться процесс по обсуждению торговых отношений между двумя странами. По его словам, США ведут переговоры сразу со 130 государствами по вопросам торговых отношений и пошлин.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао отмечал, что «взаимные» пошлины США приведут к гуманитарному кризису и нанесут огромный ущерб развивающимся странам.