США заявили о готовности сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине

Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Об этом журналистам в Маниле заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его процитировало РИА «Новости».

Дипломат уточнил, что Белый дом выражает готовность участвовать в урегулировании. Он добавил, что для завершения конфликта необходимо искать новые предложения, идеи и концепции. По его словам, без них мир не наступит.

«Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», — подчеркнул Рубио.

Ранее госсекретарь встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, их беседа продлилась 35 минут. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня. Глава российского МИД рассказал коллеге, что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и напомнил о недопустимости дальнейшей накачки ВСУ вооружениями.